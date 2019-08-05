Лайфу стали известны личности утонувших в Крыму чемпионок по кикбоксингу

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Погибшие Фатима Жагупова и Элина Гисмеева. Фото © Соцсети

Погибшими при шторме в Крыму титулованными кикбоксершами оказались жительница Москвы Фатима Жагупова и жительница Мурманска Элина Гисмеева. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Девушки находились в Крыму на сборах. 4 августа одна из них спрыгнула в воду на территории яхт-клуба в Севастополе, несмотря на штормовое предупреждение. Она ударилась о пирс, и коллега кинулась спасать её.

<p>Погибшая Элина Гисмеева. Фото © Соцсети</p>

В результате обе девушки не смогли выбраться на берег.

<p>Погибшая Фатима Жагупова. Фото © Соцсети</p>

Их тела были обнаружены спасателями.

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