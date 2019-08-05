Сбербанк запустил сервис по оплате товаров по QR-коду

Благодаря этому клиенты смогут совершать безналичные платежи в торговых точках вроде рынков и небольших магазинов.

Сбербанк России запустил онлайн-сервис по оплате покупок с помощью OR-кода. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

Платёжный сервис, получивший название "Плати QR", уже был реализован в Краснодарском крае, однако специалисты планируют запустить его по всей стране до конца августа.

Благодаря оплате по QR-коду клиенты Сбербанка смогут совершать безналичные платежи в торговых точках вроде рынков и небольших магазинов, где не принимают платёжные карты.

Владельцы микро и малого бизнеса в свою очередь смогут принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. В случае использования QR-кода это будет осуществляться при минимальных затратах со стороны бизнеса.

— Схема подключения [к услуге] проста: компания оставляет заявку на сайте, получает код при подписании договора — и уже на следующий день можно принимать по нему оплату от покупателей, — подчеркнула зампредседателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Ранее Лайф писал, что российские ретейлеры могут отказаться от участия в проекте Центробанка — системе быстрых платежей (СБП).