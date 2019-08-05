Молодым россиянам хотят запретить брать кредиты на гаджеты, авто и отпуск

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Об этом сообщает РИА "Новости".
По мнению депутата, молодые люди, достигшие совершеннолетия, часто начинают злоупотреблять кредитами и займами. При этом они, как правило, берут ссуду не на необходимые вещи, а на модные гаджеты, дорогие машины, заграничный отдых и другое. Таким образом, считает Петров, молодые люди попадают в "кредитное рабство".
При этом больше половины россиян в возрасте до 35 лет являются должниками банков по тем или иным договорам.
В связи с этим Петров предлагает ограничить цели кредитования для клиентов банков младшей возрастной группы.
— Перечень целей для банковского кредитования молодёжи должен быть ограничен образованием и жильём, что благоприятно скажется на финансовом здоровье наших молодых соотечественников, — сказал он.
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