В Генпрокуратуре заявили об искажении регионами статистики по лесным пожарам

Из-за него профильные ведомства и федеральные власти не успевали адекватно реагировать на происходящее.

Власти регионов искажали статистику по лесным пожарам. Об этом РИА "Новости" сообщил прокурор Главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

— Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов, — заявил прокурор.

Он подчеркнул, что в Бурятии случаев искажения выявлено не было. Что касается Красноярского края, проверка ещё идёт.

По словам Федосова, из-за искажения информации федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на происходящее.

Ещё одной проблемой прокурор назвал волокиту, отметив, что именно из-за неё в Приангарье вовремя не была увеличена группировка для тушения пожаров.

На сегодняшний день площадь природных пожаров в России составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зоне задымления находится более 600 населённых пунктов. Основной причиной пожаров в лесах спасатели называют неосторожное обращение с огнём.