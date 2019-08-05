Девушку-пилота не пустили в первый загранрейс из-за долга в миллион

В Санкт-Петербурге задолжавшую почти один миллион рублей девушку-пилота не выпустили в первый заграничный рейс. Накопившая более сотни неоплаченных штрафов ГИБДД сотрудница одной из авиакомпаний была остановлена в аэропорту, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.
Уточняется, что у девушки 1993 года рождения также были долги перед банками и по налогам. Общая сумма задолженностей составила 996 тысяч рублей.
На отправленные исполнительные документы о необходимости погасить штрафы должница никак не реагировала. Тогда ей ограничили выезд за пределы РФ. Вскоре девушка была остановлена на пограничном посту, когда в качестве второго пилота одной из авиакомпаний хотела вылететь за границу. Покинуть страну она не смогла.
— В тот же день гражданка погасила задолженность в полном объёме, а также сумму исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований исполнительных документов в установленный срок, — уточнили в пресс-службе.
Ранее Лайф писал, что за год количество долгов россиян по штрафам ГИБДД выросло на четверть.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram