Девушку-пилота не пустили в первый загранрейс из-за долга в миллион

В тот же день любительница лихой езды в полном объёме погасила всю сумму задолженности.

В Санкт-Петербурге задолжавшую почти один миллион рублей девушку-пилота не выпустили в первый заграничный рейс. Накопившая более сотни неоплаченных штрафов ГИБДД сотрудница одной из авиакомпаний была остановлена в аэропорту, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Уточняется, что у девушки 1993 года рождения также были долги перед банками и по налогам. Общая сумма задолженностей составила 996 тысяч рублей.

На отправленные исполнительные документы о необходимости погасить штрафы должница никак не реагировала. Тогда ей ограничили выезд за пределы РФ. Вскоре девушка была остановлена на пограничном посту, когда в качестве второго пилота одной из авиакомпаний хотела вылететь за границу. Покинуть страну она не смогла.

— В тот же день гражданка погасила задолженность в полном объёме, а также сумму исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований исполнительных документов в установленный срок, — уточнили в пресс-службе.

Ранее Лайф писал, что за год количество долгов россиян по штрафам ГИБДД выросло на четверть.