На горящем складе под Красноярском хранится 200 тысяч боеприпасов

В настоящий момент огнём охвачены две площадки с 40 тысячами артиллерийских снарядов.

Десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов, находятся на горящем складе воинской части в Красноярском крае. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

По словам собеседника, в настоящий момент огнём охвачены две площадки — около 40 тысяч артиллерийских снарядов.

Как сообщает МЧС России, из-за взрывов боеприпасов начата экстренная эвакуация людей, находящихся в радиусе 20 километров от военных складов. По последним данным, в результате случившегося пострадало четыре человека.