В Коми волк загрыз 14-летнюю девочку

Тело несовершеннолетней со следами укусов животного было найдено на поселковой улице.

В Коми волк загрыз девочку-подростка, возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает республиканское СУ СК РФ.

Как уточняется, тело несовершеннолетней было найдено вечером 4 августа на улице в сельском поселении Ёдва. На нём были обнаружены следы укусов животного. По предварительным данным, девочка стала жертвой нападения волка.

В ходе расследования уголовного дела следователи оценят действия должностных лиц органов местного самоуправления, которые должны обеспечивать безопасность жителей. Также будет оценена работа должностных лиц регионального Минприроды, которые должны принимать решения о регулировании численности волков.

В рамках уголовного дела будут проведены судмедэкспертиза и другие следственные действия.

Ранее Лайф писал, что на Камчатке рядом с убитым медведем было найдено тело мужчины.