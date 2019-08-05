При взрывах на складе под Красноярском пострадали солдаты-срочники

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Четыре солдата-срочника пострадали в результате взрывов на складе военной части под Красноярском. Как стало известно Лайфу, у них зафиксированы ожоги и раны ног.

Пострадавших доставили в городскую больницу.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. В результате, по последним данным, пострадало четверо гражданских. Людей начали эвакуировать, из-за этого на выезде из Ачинска образовались внушительные пробки.

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