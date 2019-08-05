Путин заявил, что ликвидация ДРСМД может возобновить гонку вооружений

Российский лидер призвал американских визави ещё раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьёзный диалог.

Президент России Владимир Путин выразил опасения, что действия США по ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений. Об этом говорится в официальном заявлении, которое распространила в понедельник пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, политика Вашингтона неизбежно влечёт за собой расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и даже Договор о нераспространении ядерного оружия.

— Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения, — отметил Путин. — И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно ещё раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьёзный диалог без двусмысленностей и по существу.

Напомним, в феврале США заявили о решении выйти из Договора о РСМД. Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.