Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

На 0,2 процентных пункта увеличится дисконт для участников зарплатного проекта банка.

Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотеке до 0,7 процентных пункта по основной линейке продуктов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

— Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%, — говорится в сообщении.

Снижение произойдёт с 6 августа. Кроме того, на 0,5 процентных пункта будут снижены ставки по кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилых домов, а также рефинансирование кредитов в других банках. На 0,2 процентных пункта увеличится дисконт для участников зарплатного проекта банка.

В предыдущий раз ставки по ипотеке Сбербанк снижал 25 мая. Тогда это произошло на 0,3–0,6 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил сервис по оплате товаров по QR-коду.