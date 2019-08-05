Суд арестовал блогера за призывы к насилию в отношении детей силовиков

Адвокат молодого человека просил отпустить его подзащитного под подписку о невыезде.

Суд арестовал до 3 октября жителя Московской области Владислава Синицу, который под ником Макс Стеклов в социальных сетях призывал совершать насильственные действия в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

На вопрос корреспондента Лайфа о том, считает ли он себя виновным, Синица ответил: "Вы знаете правду".

Напомним, в отношении молодого человека 1989 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично". При обысках в доме Синицы были изъяты компьютер и телефоны.