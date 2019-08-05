В Сирии боевики обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим

Боевики открыли огонь из миномётных установок по окрестностям российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник в военных кругах страны.

— Огонь был открыт террористами в 15:30 мск, несколько снарядов разорвались в окрестностях авиабазы, — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, в результате обстрела пострадало четыре жителя населённого пункта Руайсэд Афиф. Авиабаза не пострадала и продолжает работу в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что около 20 человек погибли при взрыве на базе ВВС Сирии.