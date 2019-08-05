В России врачи стали чаще диагностировать у детей диабет

Российские врачи стали чаще ставить детям диагноз "диабет второго типа". Об этом сообщает НСН со ссылкой на председателя Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП Аллу Обухову.

В связи с тем что хроническое эндокринное заболевание, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью инсулина, существенно "помолодело", в гильдии запустят программу по выявлению первых симптомов и ранних стадий диабета. Акция будет направлена также на обнаружение скрытых форм болезни.

— Первые симптомы — это снижение работоспособности, усталость, снижение умственной активности. То есть у человека начинает страдать качество жизни, а он не может понять почему, — пояснила Обухова.

В рамках акции в медицинских центрах, которые являются членами гильдии, будет доступна бесплатная проверка крови на диабет. У маленьких и больших пациентов возьмут два анализа и по их результатам дадут рекомендации по питанию и физическим нагрузкам.

Ранее Лайф писал, что глава Правительства РФ Дмитрий Медведев упростил получение инвалидности по диабету для детей.