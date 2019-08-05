Число жертв стрельбы в Техасе возросло до 21

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Фото © Twitter/Complex

Число погибших в результате стрельбы в городе Эль-Пасо (штат Техас) увеличилось до двадцати одного человека. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицейское управление города.

Число людей, убитых в результате массовой стрельбы в субботу, возросло до 21 после того, как ранним утром в больнице скончался пострадавший, — говорится в сообщении.

Утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. Сейчас ему может грозить смертная казнь.

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