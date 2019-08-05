Число жертв стрельбы в Техасе возросло до 21

Число погибших в результате стрельбы в городе Эль-Пасо (штат Техас) увеличилось до двадцати одного человека. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицейское управление города.

El Paso police department says the number of people killed in the mass shooting on Saturday has risen to 21 after a victim died in hospital earlier this morning — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) August 5, 2019

— Число людей, убитых в результате массовой стрельбы в субботу, возросло до 21 после того, как ранним утром в больнице скончался пострадавший, — говорится в сообщении.

Утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо на юге США мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий. Сейчас ему может грозить смертная казнь.