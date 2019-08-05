Губернатор Усс рассказал о состоянии пострадавших после взрывов на складе

По данным властей региона, угрозы для жизни раненых нет, а медпомощь они получают в полном объёме.

Администрация Красноярского края оценивает количество пострадавших после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске на уровне пяти-восьми человек. Такие данные в эфире "России 24" озвучил губернатор региона Александр Усс. При этом он не уточнил, о гражданских или военных лицах идёт речь, зато заверил, что медпомощь они получают в полном объёме.

— Речь идёт, предварительно, о пяти-восьми пострадавших, никакой угрозы жизни на сегодня, по нашим данным, для них не представляется, — заверил губернатор. — Ачинск — большой город с необходимым набором медицинского персонала и медикаментов. Кроме того, мобилизованы медицинские силы Красноярска и при необходимости они могут быть выдвинуты сюда.

Что касается масштаба разрушений в посёлке Каменка (ближайшем к военному складу. — Прим. Лайфа), то оценивать ущерб власти региона пока не берутся.

— О повреждениях домов в массовом плане говорить пока не имеет смысла. Есть выбитые окна, повреждённые стены, но посёлок до настоящего времени серьёзно не пострадал, — прокомментировал Усс.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. В результате, по последним данным, пострадало по меньшей мере семь человек. Лайфу также стало известно об одном погибшем.