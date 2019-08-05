При взрыве на складе под Красноярском погиб один человек

По предварительным данным, причина взрывов — детонация припасов при разгрузке.

При взрыве на складе боеприпасов в воинской части в Красноярском крае погиб один человек — сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее Лайфу стало известно, что в результате ЧП пострадали четверо солдат-срочников, у них зафиксированы ожоги и раны ног.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Всего там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.

Людей из ближайших населённых пунктов начали эвакуировать, из-за этого, например, на выезде из Ачинска образовались внушительные пробки.