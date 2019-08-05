Facebook удалил страницу, где обсуждали грядущий штурм Зоны 51

Администрация социальной сети "Фейсбук" удалила страницу, на которой люди обсуждали грядущий штурм Зоны 51.

При попытке зайти на страницу появляется надпись "Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". Дополнительных комментариев от администрации пока не поступило.

Напомним, что пользователи "Фейсбука" организовали акцию, призванную собрать желающих пойти на штурм Зоны 51 в штате Невада и освободить якобы спрятанных там представителей инопланетных рас. Около двух миллионов человек выразили готовность проверить легенду. Ещё несколько миллионов заинтересовались акцией. Мероприятие было назначено на 20 сентября. В Пентагоне заявили, что готовы защитить базу.

Также в социальной сети появились желающие отыскать лох-несское чудовище.