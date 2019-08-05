Украина до конца года должна заплатить более $6,5 млрд по госдолгу

Важным приоритетом в этой ситуации остаётся льготное финансирование от ЕС и международных кредиторов.

Украина до конца текущего года должна выплатить около $6,6 млрд по государственному долгу. Об этом говорится в отчёте Минфина Незалежной.

— По прогнозным расчётам, до конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен (около $6,6 млрд. — Прим. Лайфа) (из которых 71,4 млрд гривен по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальное — в иностранной валюте), — говорится в сообщении.

При этом важным приоритетом в этой ситуации остаётся льготное финансирование от ЕС и международных кредиторов, которое проводится в соответствии со среднесрочной стратегией.

Ранее Лайф рассказывал, что госдолг Украины в апреле текущего года вырос более чем на $1 млрд.