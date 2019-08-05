Из-за ЧП на складе под Ачинском к эвакуации готовят 16,5 тысячи человек

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Фото © VK / Типичный Красноярск

Специалисты развернули 16 пунктов временного размещения для приёма жителей населённых пунктов, находящихся рядом со складом Минобороны в Красноярском крае, где взрываются боеприпасы. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По предварительным данным, 10 таких пунктов расположены в Ачинске, ещё по два разместили в Назарово, Малиновке и Тарутино.

Железной дорогой планируется эвакуация 10 тысяч человек в Красноярск, приведены в готовность два электропоезда, — отметил источник.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.

В результате, по последним данным, пострадало по меньшей мере девять человек.

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