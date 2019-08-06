На горящем складе под Ачинском утихли взрывы

На складе боеприпасов воинской части в районе города Ачинска Красноярского края утихли взрывы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мэрию города.

— Звуки взрывов начали утихать утром. Сейчас — совсем тишина, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. По информации Лайфа, взрывы происходят каждые 15 секунд, а в близлежащем населённом пункте наблюдается возгорание деревянных строений.

По последним данным, пострадало девять человек. Кроме того, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. Сейчас в городе готовятся к эвакуации шестнадцати с половиной тысяч человек.