Взрывы под Ачинском происходят каждые 15 секунд, введён режим ЧС

Ситуация в Ачинском районе Красноярского края, где произошло ЧП на складе в воинской части, остаётся сложной: взрывы происходят каждые 15 секунд. Об этом сообщил источник Лайфа.

Кроме того, по его данным, в близлежащем населённом пункте наблюдается возгорание в деревянных строениях.

Учитывая сложность ситуации, власти ввели в Ачинском районе режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Ачинском районе Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. Всего там находится десять площадок для утилизации боеприпасов, каждая из которых вмещает по 20 тысяч снарядов. Сейчас горят две из них.

В результате, по последним данным, пострадало по меньшей мере семь человек. Жителей ближайших населённых пунктов начали эвакуировать. На выезде из Ачинска скопились огромные пробки.