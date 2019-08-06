В Ачинске госпитализировали двенадцатого пострадавшего после взрывов на складе

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в воинской части вблизи города Ачинска Красноярского края увеличилось до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную ЦРБ, куда и был доставлен пациент.

Сообщается, что сейчас пострадавший проходит обследование, после которого будет принято решение о возможной госпитализации.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. В ночь на 6 августа взрывы в городе прекратились.

По последним данным, пострадало девять человек. Кроме того, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ. Сейчас в городе готовятся к эвакуации шестнадцати с половиной тысяч человек.