За последние сутки в РФ ликвидировано 67 пожаров

Наибольшее количество активных очагов возгорания зафиксировано в Иркутской области на площади 97 236 гектаров, в то время как в Красноярском крае площадь пожаров составляет около 37 000 гектаров.

За последние сутки в России ликвидированы пожары на площади 4664 гектара. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 5 августа, в России ликвидировано 67 лесных пожаров на площади 4664 гектара, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, днём раньше это показатель приравнивался к 32 пожарам площадью 10 838 гектаров.

По предварительным данным, на 00:00 московского времени 6 августа на территории страны проводилась ликвидация 161 пожара площадью 140 247 гектаров.

Наибольшее количество активных очагов возгорания зафиксировано в Иркутской области на площади 97 236 гектаров, в то время как в Красноярском крае площадь пожаров составляет около 37 000 гектаров.

Напомним, в настоящий момент режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.