Глава Якутии ввёл режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев своим указом с 1 августа ввёл на территории региона режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.
— Правительству Республики Саха (Якутия) принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населённым пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, — говорится в тексте документа.
Главам муниципальных образований рекомендуют обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС.
Напомним, что площадь лесных пожаров в Сибири приблизилась к 3 млн гектаров. Режим ЧС введён также на территории Иркутской области, Красноярского края, а также ряда районов Бурятии. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подключиться к тушению возгораний.
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