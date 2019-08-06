В России ужесточили наказание за отказ пропустить скорую помощь

В России вступил в силу закон, предусматривающий наказание за воспрепятствование работе врачей, в том числе ужесточение ответственности за отказ пропустить на дороге машину скорой помощи.

26 июля документ подписал президент Владимир Путин.

Теперь сумма штрафа для водителей за отказ пропустить карету скорой помощи будет в пределах пяти тысяч рублей, срок лишения водительского удостоверения — до одного года. Ранее такие действия карались штрафом до 500 рублей или лишением прав на срок до трёх месяцев.

За воспрепятствование законной деятельности медицинского работника, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пациента, будут наказывать лишением свободы сроком до двух лет. В случае смерти пациента за это же деяние предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет.