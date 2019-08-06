В "Роскачестве" рассказали, как правильно выбрать красное вино

Эксперты советуют не пренебрегать закусками при употреблении напитков крепостью выше 13%.

"Роскачество" опубликовало рекомендации по выбору красного вина. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По словам экспертов, если на этикетке есть надпись "Вино защищённого географического указания" (ЗГУ) или "Вино защищённого наименования места происхождения" (ЗНМП), то можно быть уверенным, что напиток сделан из российского винограда. Впрочем, ещё не все производители вина успели подключиться к системе контроля вин, которая действует с 2017 года.

Также в "Роскачестве" обратили внимание на известную фразу "Чем старше вино, тем оно лучше". На самом деле это относится не ко всем винам. Многие производители выпускают недорогие вина с расчётом, что они будут употреблены в ближайшие год-два.

Дорогое же вино должно пройти выдержку в бочке из французского дуба. Стоимость такого напитка будет ближе к тысяче рублей. Эксперты не оставили без внимания и крепость вин. Если на этикетке указано, что в вине 14,5% алкоголя, то рекомендуется употреблять его вместе с хорошим мясом и овощами на гриле. Если крепость ниже 13%, то можно обойтись и без мясного сопровождения.

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