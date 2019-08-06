В Тихом океане нашли подлодку, пропавшую во время Второй мировой

Оказалось, что американская субмарина затонула на глубине 820 метров у побережья Алеутских островов. При этом не менее 70 моряков погибли.

Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подводной лодки USS Grunion, о судьбе которой ничего не было известно со времён Второй мировой войны. Как сообщает портал Live Science, оказалось, что субмарина затонула во время выполнения первого же боевого задания. Её искали ещё в 50-х, но тогда пролить свет на обстоятельства исчезновения подлодки с семьюдесятью моряками на борту так и не удалось.

Исследователи напоминают, что борт USS Grunion вошёл в строй 11 апреля 1942 года. Менее чем через полгода подлодка была отправлена на Алеутские острова, близ которых она успела потопить два патрульных японских катера. Но по пути к военно-морскому порту ВМС США Датч-Харбору на Аляске связь с ней была потеряна.

Нос субмарины на глубине более 800 метров помогли найти автономные подводные аппараты.

Ранее в ХМАО нашли обломки вертолёта-"призрака", пропавшего 50 лет назад. Уцелела лишь ржавая хвостовая балка, по которой нельзя различить бортовой номер. Да и информации об авиационном происшествии в этих диких местах отыскать пока не удалось.