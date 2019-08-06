Эксперты рассказали, кому нельзя есть дыни

Кроме того, их нельзя употреблять на голодный желудок или после еды, так как это очень тяжёлый для пищеварения продукт.

Спелая, сочная и ароматная дыня — одна из любимых культур россиян, без которой не обходится обеденный стол с середины августа по начало сентября. Однако специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что у хранения и употребления дынь есть свои нюансы.

Во-первых, эксперты напоминают, что сладкий плод следует тщательно промыть под тёплой водой с мылом, поскольку именно в кожуре и на её поверхности присутствуют токсины.

Также не рекомендуется употреблять дыню людям, которые болеют сахарным диабетом, имеют обострённую форму язвенной болезни, а также беременным и кормящим матерям. Остальным гражданам стоит употреблять продукт в промежутках между приёмами пищи, а никак не на голодный желудок или после еды. Это обусловлено тем, что, несмотря на кажущуюся "лёгкость", дыня очень тяжёлый для пищеварения продукт.

— Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка, — добавили в федеральной службе.

Что касается хранения, то остатки разрезанной дыни не стоит хранить при комнатной температуре. Если сразу плод съесть не удалось, то его стоит поместить в холодильник. Срок хранения в таком случае составит максимум 5 дней.

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