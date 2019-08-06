Почти 90 гостей отравились на свадьбе в Азербайджане

При этом, как себя чувствуют после застолья виновники торжества, то есть жених и невеста, не уточняется.

Массовое отравление произошло после свадьбы в селе Зяргярли Габалинского района Азербайджана. Симптомы кишечной инфекции по окончании торжества ощутили 89 человек, в том числе восемь детей. Причём речь идёт только о тех, кто обратился за помощью в центральную районную больницу и диагностический центр Габалы. Как себя чувствуют виновники торжества (жених и невеста), не уточняется.

— После оказания медицинской помощи обратившиеся отпущены домой, один человек продолжает лечение в стационаре, — сообщает во вторник пресс-служба Минздрава республики.

Расследованием факта массового отравления заняты правоохранительные органы, а также эксперты Агентства продовольственной безопасности.

Ранее Лайф рассказывал, как свадьба во Львове закончилась массовым отравлением гостей. У посетителей ресторана "Червона рута" выявили одинаковые симптомы: высокую температуру, рвоту и расстройство кишечника.