Испанский отель не будет убирать российский флаг, вызвавший истерику у украинцев

Максимум, чего смогли добиться русофобы-скандалисты, — это получить штраф за снятие брони.

Отель Best San Francisco в испанском Салоу не намерен убирать из главного ресторана российский триколор, несмотря на демарши украинских туристов. Об этом рассказали Ura.ru в самой гостинице, оказавшейся в центре скандала. Там пояснили, что никакого политического подтекста в вывешивании флага нет: это сделано для удобства посетителей ресторана.

— Российский флаг показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать, — рассказали в гостинице. — Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем.

Собеседник издания добавил, что украинские туристы пригрозили создать этому отелю на родине дурную славу, чтобы он стал "чёрной точкой" для всех жителей Незалежной.

Впрочем, как уже сообщал Лайф, на истории с флагом недовольство украинских гостей не закончилось. Во время развлекательного концерта у бассейна аниматоры начали исполнять песни военных лет. Судя по всему, это окончательно вывело из себя украинских туристов, потребовавших переселить их в другой отель. Но максимум, чего они смогли добиться, — получить штраф за снятие брони.