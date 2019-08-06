В Генпрокуратуре узнали о намеренных поджогах лесов в Иркутской области

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Фото © LIFE

В Иркутской области леса поджигали для сокрытия незаконных вырубок, такие факты выявляли прокуроры. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Необходимо более серьёзно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки, — сказал представитель ведомства в программе "Эфир".

Накануне коллега Куренного Роман Федосов заявил, что власти некоторых регионов искажали статистику по лесным пожарам. Из-за занижения параметров возгораний федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на происходящее.

О намеренных поджогах деревьев в некоторых местах говорил и депутат Владимир Бурматов. По его словам, низовые пожары выгодны лесозаготовителям — при них древесина, которую можно продать, остаётся в сохранности.

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