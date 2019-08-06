В Генпрокуратуре узнали о намеренных поджогах лесов в Иркутской области

В Иркутской области леса поджигали для сокрытия незаконных вырубок, такие факты выявляли прокуроры. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

— Необходимо более серьёзно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами прикрывали незаконные рубки, — сказал представитель ведомства в программе "Эфир".

Накануне коллега Куренного Роман Федосов заявил, что власти некоторых регионов искажали статистику по лесным пожарам. Из-за занижения параметров возгораний федеральные власти и профильные ведомства не успевали адекватно реагировать на происходящее.

О намеренных поджогах деревьев в некоторых местах говорил и депутат Владимир Бурматов. По его словам, низовые пожары выгодны лесозаготовителям — при них древесина, которую можно продать, остаётся в сохранности.