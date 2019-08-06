В Хакасии укушенная гадюкой девочка 14 часов ждала противоядие

Она схватила змею за хвост, приняв её за ящерицу. В результате та укусила её, отёк стал распространяться по руке.

В Хакасии девочка после укуса гадюки провела без противоядия 14 часов, так как его не могли найти, пишет "Агентство информационных сообщений".

По словам мамы ребёнка, 2 августа во время отдыха на базе "Жарки" недалеко от Саяногорска девочка увидела хвост змеи и приняла его за ящерицу. Она схватила гадюку, после чего та укусила её.

Родители сразу же привезли дочь в городскую больницу, где медики сообщили, что у них нет сыворотки — противоядия от укуса, потому они будут проводить лечение антибиотиками. Врачи отметили, что лекарство вряд ли удастся найти в республиканских лечебных учреждениях.

Назначенное лечение девочке не помогало: место укуса сильно опухло, отёк стал распространяться по руке. Родители ребёнка написали отказ от госпитализации и повезли дочь в Абакан, в Республиканскую детскую клиническую больницу. Там противоядия от змеиного укуса также не оказалось. Девочке поставили капельницу и стали готовить к переливанию крови.

Яд быстро распространялся по организму, пострадавшей не становилось лучше, она была очень слабой. Родители решили везти ребёнка в Красноярск, однако после нескольких часов переговоров противоядие всё же удалось найти в Аскизской районной больнице. Оттуда его привезли в Абакан.

После укола, который поставили лишь спустя 14 часов после укуса, девочке стало значительно легче, сейчас она находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Ранее Лайф писал, что житель Урала умер после укуса гадюки, прождав противоядие семь часов.