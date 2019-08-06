В Донбассе за день погибли четверо украинских военных

Погибшие были бойцами 36-й бригады морской пехоты и занимались оборудованием позиций опорного пункта.

В Донбассе 6 августа погибли четверо украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам полковника Дмитрия Гуцуляка, противник обстрелял украинских военных в районе села Богдановка Донецкой области. Огонь вёлся из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Кроме того, был зафиксирован обстрел из ручного противотанкового гранатомёта недалеко от села Павлополь.

Пресс-секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что обстрел вблизи Павлополя является грубым нарушением перемирия. Также он заявил, что погибшие были бойцами 36-й бригады морской пехоты и работали над оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего операцией в Донбассе.