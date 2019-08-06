В России отзывают свыше шести тысяч Audi Q5 и один BMW

Во втором случае нужно заменить оба насоса высокого давления, а в первом есть проблема с креплениями подушки безопасности и накладками колёсных арок.

Росстандарт объявил об отзыве 6682 автомобилей Audi и одного кабриолета BMW 8 Series Converti. Причина, из-за которой проблемному немецкому авто требуется ремонт, заключается в возможной утечке топлива. Машина была реализована с августа 2015 года по август 2018 год. Владельцу должно прийти специальное уведомление.

С BMW вроде разобрались, а вот с Audi всё сложнее. Так, причиной отзыва трёх моделей Audi Q5, реализованных в 2019 году, стал возможный дефект сварных соединений в области крепления подушки безопасности к передней панели со стороны переднего пассажира. А вот причиной отзыва остальных 6679 машин, реализованных в последние два года, является возможный дефект фиксатора на подкрылке. По словам экспертов, это может привести к тому, что крепление накладки колёсной арки ослабнет и накладка отсоединится от корпуса машины.

— Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, — сообщает Росстандарт.

Ранее Лайф предупреждал автовладельцев, что в России могут значительно уменьшить парковочные места. Ограничения должны будут побуждать водителей отказываться от больших автомобилей в пользу малолитражек.