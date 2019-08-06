СМИ: Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в РФ Джон Хантсман подал заявление об отставке. Дипломат собирается вернуться на родину, чтобы принять участие в выборах губернатора Юты. Об этом сообщает Salt Lake Tribune.
Издание обнародовало копию письма Хантсмана президенту США Дональду Трампу, оно датировано 5 августа. Предполагается, что дипломат покинет пост 3 октября.
Напомним, ранее СМИ уже сообщали, что Хантсман, возможно, покинет свой пост к концу 2019 года и вернётся обратно на родину, так как он всерьёз думает над тем, чтобы снова выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Юты.
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