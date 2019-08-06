Послу Японии вручили ноту протеста из-за нарушений безвизового обмена на Курилах

Дипломат, которому указали на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп, пообещал сообщить в Токио о сделанном ему представлении.

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был приглашён в МИД РФ, где ему вручили ноту протеста из-за нарушений, допущенных участниками безвизовых обменов с островами. Об этом сказано в сообщении, размещённом на сайте российского внешнеполитического ведомства.

— Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп, — отметили в министерстве.

Также дипломату, пообещавшему сообщить в Токио о сделанном ему представлении, указали на неприемлемость протестов японской стороны в связи с действиями России на своей суверенной территории — южных Курильских островах. Ранее Япония выразила протест из-за проведения учебных стрельб в районе острова Кунашир.