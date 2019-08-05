Япония выразила России протест из-за учений на Курилах

Токио выразил протест Москве из-за проведения учебных стрельб в районе Южных Курил, в частности острова Кунашир. Об этом заявил генсек Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

По его мнению, российские учения "противоречат позиции Токио по этим островам" и имеют отношение "к укреплению российского военного присутствия" на Южных Курилах, которые в Японии называют северными островами.

Он добавил, что 1 августа по дипканалам Япония направила протест российской стороне.

В начале августа Токио уже выражал протест Москве из-за визита премьера Дмитрия Медведева на Курилы — глава Правительства РФ посетил остров Итуруп. Медведев тогда напомнил Токио, что острова входят в Сахалинскую область и российским госслужащим не нужно разрешение других стран для визита в регион.