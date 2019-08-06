В Чечне наградили мужчин, спасших застрявшего на пятом этаже ребёнка

Мальчик зашёл в туалет на пятом этаже здания, но дверь захлопнулась, и ребёнок решил выбраться на улицу через окно.

Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов наградил полицейского и местного жителя, спасших шестилетнего мальчика от падения из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Чеченской Республике.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в доме моды, где находятся офисы и магазины. Ребёнок зашёл в туалет, но дверь заклинило, и мальчик решил выбраться через окно. Он оказался на торчащей из стены трубе для кондиционера на высоте пятого этажа. Прохожие увидели это и позвали на помощь.

Полицейский полка ППС Адам Джамаев и оказавшийся на пятом этаже здания Аслан Динаев оказались первыми, кто сумел прийти ребёнку на помощь. Они пробрались через соседнее окно и втащили мальчика внутрь здания.