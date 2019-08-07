СМИ: Испытания тактических ракет КНДР проводились под руководством Ким Чен Ына

Запуски новых тактических ракет, которые состоялись шестого августа в КНДР, проводились под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

— Две тактические управляемые ракеты, запущенные с аэродрома в западной части страны, пролетели над столичным округом и центральными регионами и успешно поразили цель на острове в Восточном (Японском — Прим. Лайфа) море, — подчеркнули в заявлении.

Отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен демонстрацией и отметил, что ракетные пуски "стали возможностью направить предупреждение в связи с совместными военными учениями", проводимыми США и Южной Кореей.

Напомним, 6 августа в Сеуле сообщили о проведении Пхеньяном уже четвёртого запуска "неопознанных снарядов" на своей территории.

В свою очередь в МИД КНДР заметили, что действия Сеула и Вашингтона подталкивают страну к пересмотру последних действий, сделанных навстречу государствам, и могут привести к отказу от обязательств, взятых на себя Пхеньяном.