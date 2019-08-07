Лайф публикует фото с места ДТП с автобусом на Сахалине

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места ДТП с автобусом и грузовиком в Сахалинской области, в результате которого пострадало шесть человек.

На кадрах видно, как от удара оба транспортных средства вылетели за пределы дороги, а автобус получил серьёзные повреждения.

Напомним, в результате столкновения на трассе Южно-Сахалинск — Оха в Сахалинской области, по информации регионального МВД, пострадало шесть человек. При этом, по информации Лайфа, за помощью к врачам обратилось 12 человек.