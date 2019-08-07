Валентин Гафт попал в больницу

Сначала его определили в реанимацию, а оттуда затем — в неврологическое отделение.

Актёра театра и кино народного артиста РСФСР Валентина Гафта госпитализировали. Эту информацию СМИ подтвердила его супруга Ольга Остроумова.

— Чувствует себя удовлетворительно. Врачи вокруг него все внимательные. Я рядом, сиделка рядом — всё нормально, всё хорошо, — передаёт телеканал "360" слова жены актёра.

Отмечается, что Гафт сначала находился в реанимации, теперь его перевели в неврологическое отделение.

Супруга актёра выразила надежду, что состояние мужа улучшится. Почему Гафта госпитализировали, Остроумова не уточнила, но отметила, что сейчас он "в хороших, надёжных руках". Ранее же СМИ сообщали, что у Гафта случился инсульт.

О резком ухудшении состояния здоровья Валентина Гафта сообщалось и в марте этого года.