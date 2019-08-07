В Disney сообщили о решении переснять фильм "Один дома"

Также в планах компании выпустить ремейки кинокартин "Ночь в музее", "Дневник слабака" и "Оптом дешевле".

Популярную американскую кинокомедию "Один дома" ожидает ремейк. Такое заявление сделал генеральный директор студии Disney Роберт Айгер. Как сообщает THR, в планах компании переснять для потокового сервиса Disney+ и другие хорошо известные зрителям фильмы кинокомпании Fox.

— Мы также будем использовать другие проекты из библиотеки Fox, для того чтобы обогатить контент на наших платформах, — подчеркнул Роберт Айгер.

Представитель студии не стал уточнять подробности по поводу нового фильма "Один дома". В частности, будет ли это полноценный ремейк, самостоятельный фильм на основе всем известной истории или сериал.

Как сообщал Лайф, за последние несколько лет студия Disney вполне успешно осуществляет проекты перезапуска популярных фильмов и мультфильмов. В этому году в прокат вышли ремейки мультфильмов "Аладдин" и "Король Лев". Обе кинокартины, снятые Гаем Ричи и Джоном Фавро соотвественно, уже заработали в мировом прокате более одного миллиарда долларов.