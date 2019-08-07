У каждой второй российской семьи есть непогашенные кредиты

Подавляющее большинство россиян вообще не планируют оформлять займы в ближайшие два-три года. Такова статистка ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как наши сограждане относятся к кредитованию. Оказалось, что относятся настороженно: большинство респондентов вообще не планируют никаких новых займов ни в ближней, ни в дальней перспективе. Однако у каждой второй российской семьи оказались непогашенные кредиты.

По результатам опроса, преимущественно различные кредиты имеют россияне возрасте от 25 до 34 лет (72%), чуть реже за займами обращаются респонденеты от 35 до 44 лет (63%). А вот молодежь и представители старшей возрастной группы берут кредиты совсем неохотно, чтобы не пополнить ненароком статистику должников.

— За последние два года снизилась доля россиян, имеющих непогашенные кредиты (с 57% в 2017 году до 51% в 2019 году), — уточняет ВЦИОМ.

Вместе с тем оказалось, что подавляющее большинство россиян (74%) вообще не планируют брать кредиты в ближайшие два-три года. И лишь небольшая часть респондентов все же готовится пойти в банк: 10% из них планируют оформить кредит на покупку недвижимости, а 6% мечтают о новом автомобиле.

Ранее Лайф сообщал, что число россиян с накоплениями стало рекордным за два года: в наличии сбережений признались 39% граждан. Эксперты нашли тому два объяснения: во-первых, люди "распробовали" вклады и начисления процентов по ним, в во-вторых, просто начали экономить.