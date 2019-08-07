Вдову Михаила Круга вызвали на опознание его убийцы спустя 17 лет

Мужчина, о котором идёт речь, отбывает пожизненный срок за ряд других тяжких преступлений, но годы спустя он вдруг решил признаться ещё и в расправе над шансонье.

Ирину Круг — вдову культового российского шансонье — вызвали на опознание предполагаемых убийц её мужа, сообщает Mash. Женщина была свидетелем трагических событий 17-летней давности и даже, более того, уже однажды опознавала Александра Агеева как исполнителя преступления. Однако тогда делу так и не дали ход: следствие не смогло доказать его причастность к убийству Круга. К слову, между двумя процедурами опознания пройдёт десять лет. Предварительно, Ирину Круг ждут у следователей в понедельник, 12 августа.

О том, что в доме Михаила Круга под Тверью провели следственный эксперимент, стало известно ранее. Управление МВД РФ и СУ СКР по Тверской области воздержались от комментариев, однако Лайф узнал все подробности от сестры убитого шансонье.

Имя предполагаемого киллера уже известно. Им оказался Александр Агеев — член банды "Тверские волки", который уже признался в причастности к убийству Михаила Круга. Мужчина отбывает пожизненный срок за ряд других тяжких преступлений, но 17 лет спустя он вдруг решил признаться, что он и был тем вторым человеком, который забрался в дом Круга в день убийства вместе с ныне покойным Дмитрием Веселовым.