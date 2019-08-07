Эксперт раскритиковал идею включать отопление летом

Котельные и магистральные тепловые сети не могут без профилактики и ремонта. А когда проводить эти работы, если не летом?

Председатель Комиссии Общественной палаты по ЖКХ Игорь Шпектор назвал нереализуемой инициативу одного из депутатов Госдумы по поводу включения отопления летом. По словам эксперта, в этот период котельные и магистральные тепловые сети останавливаются на ремонт, чтобы подготовиться к зимнему сезону. Если этого не сделать, то профилактика может понадобиться в любой другой период и даже совпасть с морозами. Так что обойтись без отопления летом — меньшее из зол.

— Котельные сейчас находятся в состоянии выполнения предкапитального и капитального ремонта. Его остановить, вдруг запускать котёл или насосное оборудование, которые к этому не готовы, нереально, — приводит слова эксперта НСН.

Напомним, что инициатива отапливать квартиры россиян даже в летний период принадлежит депутату Госдумы Василию Власову. В своём обращении к министру ЖКХ Владимиру Якушеву он ссылается на массовые жалобы россиян на нетипичный для лета холод в многоквартирных домах.

К слову, синоптики обещают москвичам нестабильную погоду до самого конца недели. Например, сегодня в столицу придёт волна потепления, но уже в пятницу вновь ожидается похолодание, которое отступит лишь в выходные.