Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность Москвы к делу Скрипалей

В полиции отметили, что могут работать только с фактами, однако пока их не имеют.

Полиция Великобритании не имеет доказательств, которые могли бы указать на причастность властей России к якобы имевшему место отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Ведомство признало это в комментарии газете The Guardian.

— Мы полиция, поэтому нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несёт ответственность, кто отдавал приказы. Всё это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства, — сказал замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу.

По его словам, расследование всё ещё продолжается, но полиция Британии готова предъявить обвинения россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которые якобы причастны к этому отравлению.

Напомним, 4 марта 2018 года власти Британии заявили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, а также его дочь якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Москва отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Они до сих пор представлены не были. Это не мешает США вводить против России санкции по делу об отравлении.