В США назвали дату вступления в силу новых антироссийских санкций

Ограничительные меры в том числе коснутся экспорта в Россию ряда товаров, материалов и техники.

Второй пакет антироссийских санкций в рамках дела Скрипалей вступит в силу 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Новые ограничения будут распространяться на госдолг. Также США потребуют у МВФ и Всемирного банка не предоставлять России кредиты. Кроме того, санкции затронут ввоз в Россию ряда товаров, материалов и техники.

Ранее Лайф писал, что Госдеп США в ночь на субботу официально подтвердил введение второго пакета санкций против РФ из-за так называемого дела Скрипалей. Впоследствии в Минфине США выпустили директиву, в которой объясняется применение новых мер воздействия. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, о чём свидетельствуют новые санкции.