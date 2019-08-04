Захарова рассказала, о чём свидетельствуют новые санкции США против РФ

По её мнению, история с отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери в Солсбери полностью себя дискредитировала.

Введение новых санкций США в отношении России является ещё одним доказательством того, что "дело Скрипалей" сфабриковано. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

— Это ещё одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной, — сказала она.

В частности, подчеркнула Захарова, сфабрикованной является та часть расследования, которую на мировой арене презентовали Лондон и правительство Терезы Мэй в частности.

— Вот это полностью себя дискредитировавшая история, — заключила она.

Ранее Лайф писал, что госдеп США в ночь на субботу официально подтвердил введение второго пакета санкций против РФ из-за так называемого дела Скрипалей. Впоследствии в Минфине США выпустили директиву, в которой объясняется применение новых мер воздействия.