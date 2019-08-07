В Совфеде оценили готовность Зеленского прекратить войну в Донбассе

Как верховный главнокомандующий, он должен первым делом отдать приказ к прекращению боевых действий, считает российский сенатор Игорь Морозов.

Экстренное совещание, которое сегодня утром провёл с силовиками президент Украины Владимир Зеленский из-за ситуации в Донбассе, можно расценить как знак того, что он всё больше осознаёт свои обязанности и ответственность перед народом. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил член Совета Федерации Игорь Морозов.

— Зеленский всё больше и больше "включается" в ситуацию и уже не может избегать самой главной проблемы украинской внутренней политики — гражданской войны в Донбассе, — рассуждает он. — Поэтому он придёт к однозначному выводу, что эту войну надо заканчивать. И у него есть все компетенции, все полномочия для того, чтобы это сделать.

По мнению сенатора, Зеленский, как верховный главнокомандующий, должен первым делом отдать приказ к прекращению боевых действий, обеспечить отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения и возвращение к минским соглашениям.

— А это будет означать и обмен пленными всех на всех, и начало политической реформы по востоку Украины, и статус ЛНР и ДНР, и это, вне всякого сомнения, восстановление разрушенной инфраструктуры и выплата официальных пособий местному населению, — отметил Морозов.

И только в этом случае, как указывает сенатор, у Зеленского откроется обширное поле для взаимодействия с Россией, а также возникнет насыщенная повестка для встречи с президентом Владимиром Путиным, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе. Поводом для звонка стала гибель четырёх украинских военных в Донбассе. Зеленский просил повлиять на Донецк и Луганск.

В Кремле факт звонка подтвердили, отметив, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего "исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения".