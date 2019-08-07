Зеленский заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Поводом для звонка стала гибель четырёх украинских военных в Донбассе. Зеленский просил повлиять на Донецк и Луганск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня звонил лидеру России Владимиру Путину, они обсуждали ситуацию в Донбассе. О таком звонке Зеленский сообщил на брифинге по итогам военного совещания. Его причиной, в свою очередь, стала гибель четырёх украинских военных в Донбассе.

— Сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, он "срочно позвонил" российскому коллеге и "сказал, что это нас не приближает к миру". А также попросил повлиять "на ту сторону", имея в виду ДНР и ЛНР.

Напомним, что первый телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся 11 июля. Они разговаривали на русском языке, речь шла о пленных в Донбассе.